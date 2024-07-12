Бабаев рассказал, что думает об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что думает об отъезде полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева.
«Конечно, отъезд Файзуллаева — потеря для ЦСКА, но с другой стороны — это Олимпиада, и для любого футболиста участие в Олимпийских играх очень значимо. Тем более для сборной Узбекистана, ведь они сыграют там впервые в истории. И здесь, конечно, клуб, даже если бы мог, не пытался бы тем или иным образом препятствовать поездке игрока на этот турнир. Несмотря на то, что в клубных интересах это, безусловно, потеря», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
20-летний футболист отправился в расположение сборной Узбекистана для подготовки к участию в Олимпиаде-2024.
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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