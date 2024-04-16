Натхо назвал Акинфеева легендой ЦСКА и сборной России: «Один из лучших вратарей своего времени»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-партнере по ЦСКА, вратаре Игоре Акинфееве.

«Акинфеев не только легенда ЦСКА, но и сборной России. Когда Игорь еще был моложе, он точно мог построить большую карьеру в Европе. Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня один из лучших вратарей своего времени», — сказал Натхо «СЭ».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С того момента он провел в составе армейцев более 750 матчей.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».