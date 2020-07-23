«Настоящий капитан!» Болельщики «Локо» в восторге от Баринова с капитанской повязкой
10:54
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новуый пост в Instagram. 23-летний футболист вывел команду на матч 30-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала» (1:0) с капитанской повязкой.
«Сезон закончен. Всех с победой и с Лигой чемпионов!» — написал Баринов. Впервые он вышел с капитанского повязкой. Болельщики в комментариях отметили этот факт.
Болельщики положительно отреагировали на нового капитана команды:
— Настоящий капитан!
— Ждем с повязкой кэпа на постоянке.
— Давно пора было вице-капитаном назначать.
— С дебютом, капитан. Только вперед!
— Капитанище!
— С победой и удачным капитанством в заключительном матче!
— Оставайся капитаном.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...