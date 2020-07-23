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«Настоящий капитан!» Болельщики «Локо» в восторге от Баринова с капитанской повязкой

10:54
Полузащитник Дмитрий Баринов с капитанской повязкой в матче «Урал» — «Локомотив» (0:1). Фото ФК «Урал»
Полузащитник Дмитрий Баринов с капитанской повязкой в матче «Урал» — «Локомотив» (0:1). Фото ФК «Урал»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал новуый пост в Instagram. 23-летний футболист вывел команду на матч 30-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала» (1:0) с капитанской повязкой.

«Сезон закончен. Всех с победой и с Лигой чемпионов!» — написал Баринов. Впервые он вышел с капитанского повязкой. Болельщики в комментариях отметили этот факт.

Болельщики положительно отреагировали на нового капитана команды:

— Настоящий капитан!

— Ждем с повязкой кэпа на постоянке.

— Давно пора было вице-капитаном назначать.

— С дебютом, капитан. Только вперед!

— Капитанище!

— С победой и удачным капитанством в заключительном матче!

— Оставайся капитаном.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




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