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«Настоящая команда мужиков!» Дзюба о победе «Зенита» над «Спартаком»

1 декабря 2019, 22:50
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) назвал сине-бело-голубых настоящей командой мужиков. Хозяева играли в меньшинстве с 49-й минуте встречи.

— Всех с победой важной! Выстояли, настоящая команда мужиков!!! Идем дальше!!! — написал Дзюба в Instagram.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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