Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил выход команды на первое место в чемпионате. Армейцы лидируют после 13-го тура, опережая «Зенит» и «Спартак» на одно очко.

«Наша задача — не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-Лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда. Для ЦСКА это не актуально. Да, по возрасту команда все еще молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху, у нас все для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе», — сказал футболист в интервью Sport24.