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«Наша задача — не удержаться, а закрепиться на первой позиции». Дзагоев — о лидерстве ЦСКА в РПЛ

15:30
Алан Дзагоев. Фото ПФК ЦСКА
Алан Дзагоев. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил выход команды на первое место в чемпионате. Армейцы лидируют после 13-го тура, опережая «Зенит» и «Спартак» на одно очко.

«Наша задача — не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-Лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда. Для ЦСКА это не актуально. Да, по возрасту команда все еще молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху, у нас все для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе», — сказал футболист в интервью Sport24.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-03-intervyu-alana-dzagoyeva--o-gole-v-vorota-rotora-zadachakh-tsska-na-sezon-202021-adaptatsii-gaycha-edzhuke-i-zaynutdinova-slaboy-rezultativnosti-chalova

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