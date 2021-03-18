«Народный ВАР»: «Зенит» предлагает болельщикам определить, был ли гол

В официальном Twitter «Зенита» опубликовано фото с матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2). Пресс-служба сине-бело-голубых предлагает болельщикам определить, пересек ли мяч линию ворот московских армейцев.

«Народный ВАР: гол или нет?», — говорится в сообщении.

В составе армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич. У «Зенита» дубль сделал Вендел, еще один мяч забил Артем Дзюба.