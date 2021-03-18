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«Народный ВАР»: «Зенит» предлагает болельщикам определить, был ли гол

19:54
Игорь Акинфеев. Фото ФК «Зенит»
Игорь Акинфеев. Фото ФК «Зенит»
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В официальном Twitter «Зенита» опубликовано фото с матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2). Пресс-служба сине-бело-голубых предлагает болельщикам определить, пересек ли мяч линию ворот московских армейцев.

«Народный ВАР: гол или нет?», — говорится в сообщении.

В составе армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич. У «Зенита» дубль сделал Вендел, еще один мяч забил Артем Дзюба.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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