Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:40

«Динамо» победы не заслужило, все было блеклое». Лещенко — о ничьей с «Ростовом»

Лещенко отреагировал на ничью «Динамо» с «Ростовом»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю ничью московской команды с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ростов» был мотивирован. С приходом Карпина у них появилось настроение. «Динамо» сегодня старалось, не хватало немножко организации игры. Все было блеклое. Болельщики, выходя со стадиона, говорили, что победы не заслужили. Ничья — закономерный результат. Слава богу, что спасли игру. Но «Динамо» сегодня было невыразительным, ожидал большего. В передней линии не получалось ничего, хотя старались. Исполнительское мастерство страдает. А «Ростову» отступать некуда, они играли с настроением», — сказал Лещенко «СЭ».

После 22 туров «Динамо» (43 очка) идет вторым, отставая от «Зенита» на 5 очков. «Ростов» (22 очка) занимает двенадцатое место.

ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Лев Лещенко
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов высказался о возвращении Карпина в «Ростов»

Шварц: «Шиманьски — важный и ключевой игрок «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости