Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю ничью московской команды с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ростов» был мотивирован. С приходом Карпина у них появилось настроение. «Динамо» сегодня старалось, не хватало немножко организации игры. Все было блеклое. Болельщики, выходя со стадиона, говорили, что победы не заслужили. Ничья — закономерный результат. Слава богу, что спасли игру. Но «Динамо» сегодня было невыразительным, ожидал большего. В передней линии не получалось ничего, хотя старались. Исполнительское мастерство страдает. А «Ростову» отступать некуда, они играли с настроением», — сказал Лещенко «СЭ».

После 22 туров «Динамо» (43 очка) идет вторым, отставая от «Зенита» на 5 очков. «Ростов» (22 очка) занимает двенадцатое место.