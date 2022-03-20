Шварц заявил, что не нужно забегать вперед по вопросу Шиманьски

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) не стал говорить об уходе из команды Себастиана Шиманьски.

Также немецкий специалист добавил, что много общается с нападающим Федором Смоловым. Российский фоврад сравнял счет в прошедшей встрече, забив с пенальти на 90-й минуте.

— Разговаривали ли мы с Шиманьски? Мы общаемся с ним каждый день. Он важный и ключевой игрок. Учитывая ситуацию, я бы не стал забегать вперед и что-то говорить о нем, — отметил Шварц.

— Смолов забил свой 10-й гол в чемпионате. Говорили с ним о его желании стать лучшим бомбардиром этого сезона?

— Мы также с Федором много общаемся, но не заостряем на этом внимание. Мы больше говорим о том, чтобы он создавал больше опасных моментов у ворот соперника.