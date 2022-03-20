Глебов высказался о возвращении Карпина в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера команды после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Такое чувство, что Карпин никуда и не уходил. Ощущение, что он всегда был рядом. Все требования мы выполняли из без него.

— Как ты относишься к расширению лиги?

— Надо смотреть, как будет складываться ситуация. Чем больше клубов, тем больше игр. Все решают люди, которые ответственные за эту историю.

«Ростов» набирает очки во втором матче подряд после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера. Команда набрала 22 очка и занимает 12-е место.