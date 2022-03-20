Глебов высказался о возвращении Карпина в «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера команды после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).
— Такое чувство, что Карпин никуда и не уходил. Ощущение, что он всегда был рядом. Все требования мы выполняли из без него.
— Как ты относишься к расширению лиги?
— Надо смотреть, как будет складываться ситуация. Чем больше клубов, тем больше игр. Все решают люди, которые ответственные за эту историю.
«Ростов» набирает очки во втором матче подряд после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера. Команда набрала 22 очка и занимает 12-е место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7