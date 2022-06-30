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Баринов о назначении Циннбауэра: «Господи, за что на нас такая чума навалились?»

Актер Баринов отреагировал на назначение Циннбауэра на пост главного тренера «Локомотива»
Антон Иванов
,  
Александра Ланцетова
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московской команды.

«А кто это? Вся страна готовится к импортозамещению, только футбол у нас деньги тратит. Про него никто ничего не знает совсем. Что он делал, какие трофеи завоевывал, за какие заслуги его взяли в «Локомотив»? Господи, за что на нас такая чума навалились, за что такие умопомрачение. Нельзя брать иностранцев! Зачем они нам? Они сюда на годы не приедут, в лучшем случае на сезон или два. Их приглашают сюда убивать наш футбол. После ухода Семина ничего хорошего в этом клубе не было сделано. Ничего! Не хотят они доставить радости болельщикам. Ничего хорошего уже от этой команды я не жду», — сказал Баринов «СЭ».

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

ФК Локомотив (Москва)
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