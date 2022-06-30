Баринов о назначении Циннбауэра: «Господи, за что на нас такая чума навалились?»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московской команды.
«А кто это? Вся страна готовится к импортозамещению, только футбол у нас деньги тратит. Про него никто ничего не знает совсем. Что он делал, какие трофеи завоевывал, за какие заслуги его взяли в «Локомотив»? Господи, за что на нас такая чума навалились, за что такие умопомрачение. Нельзя брать иностранцев! Зачем они нам? Они сюда на годы не приедут, в лучшем случае на сезон или два. Их приглашают сюда убивать наш футбол. После ухода Семина ничего хорошего в этом клубе не было сделано. Ничего! Не хотят они доставить радости болельщикам. Ничего хорошего уже от этой команды я не жду», — сказал Баринов «СЭ».
Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.
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4
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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