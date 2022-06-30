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Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера «Локомотива»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Йозеф Циннбауэр.
Фото Global Look Press

Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

Отметим, что у 52-летнего Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.

Тренерская карьера Циннбауэра началась в футбольном клубе «Ольденбург». Он работал главным тренером команды с 2005 года и до 2010 года. Также немецкий специалист возглавлял «Гамбург», «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс», с которым занял третье место в Премьер-лиге ЮАР.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/7120
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