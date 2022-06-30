В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на должность главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра на должность главного тренера.

«Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Циннбауэра мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении команды«.

Он отметил, что назначение 52-летнего немца не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в московском клубе.

«Комппер продолжает готовить команду к играм, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», — сказал Цорн.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 48 очков в 30 турах.