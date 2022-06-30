В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на должность главного тренера
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра на должность главного тренера.
«Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Циннбауэра мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении команды«.
Он отметил, что назначение 52-летнего немца не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в московском клубе.
«Комппер продолжает готовить команду к играм, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», — сказал Цорн.
В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 48 очков в 30 турах.
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|Динамо
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4
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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