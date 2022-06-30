«Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова

Как стало известно «СЭ», «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке форварда Гамида Агаларова.

Ранее появилась информация, что «Ахмат» нацелился на 21-летнего российского футболиста.

В прошлом сезоне Агаларов провел 33 матча за «Уфу», забил 20 голов и сделал две результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22 — 19 забитых мячей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Главным тренером «Ростова» является Валерий Карпин.