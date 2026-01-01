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Мацуев — о будущем тренере «Спартака»: «Главное, чтобы человек, был правильный, чтобы он проникся историей клуба»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном новом тренере «Спартака».

— Надеемся, как всегда, что и выбор тренера, потому что мы еще не понимаем, входя в Новый год, кто у нас главный тренер. Такого давно не было, на самом деле, и я желаю руководству «Спартака», тем людям, которые принимают решения, попасть, как говорят. Да, я понимаю, что это непросто в любой команде, чтобы все выстрелило.

Мы знаем примеры, когда и суперизвестные тренеры с суперигроками, которые у них есть в материале, ничего не выигрывали. Здесь надо попасть во всех отношениях. Люди, которые принимают решения, профессионалы, я очень надеюсь, что они понимают, о чем речь, чтобы вот в этих реалиях, которые мы сейчас существуем, с этим подбором игроков, который абсолютно может биться со самые высокие места, совершить правильный выбор.

Мы столько раз обжигались за последние годы в том, что у нас, так сказать, дело не делается до конца. Есть какие-то проблески: при Абаскале был прекрасный период, при Станковиче был замечательный в прошлом году первая половина. А потом все развалилось, и не названы причины, мы не можем понять, что развалилось.

Это же очень трудный живой организм. Я знаком со многими, даже очень великими тренерами, нашими за рубежом, они не могут иногда объяснить: вот когда что-то срывается, где-то какой-то винтик выпадает, это может быть не просто, потеря формы или мотивации.

Это как будто ты выходишь на сцену, понимаешь, что ты готов на 150 процентов, у тебя программа обыгранная, ты выспавшийся, играешь прекрасно, и ничего, ты понимаешь, что до публики не доходит.

Вот тот образ, который ты задумал, это очень сложно объяснить словами. Но самое главное, чтобы этот человек, которого выберет «Спартак», был правильный, чтобы он проникся этой историей, — сказал «СЭ» Мацуев.

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Лусиано Гонду (&laquo;Зенит&raquo;), Станислав Черчесов (&laquo;Ахмат&raquo;).«Зенит» и ЦСКА готовят суперобмен, кто будет тренировать «Спартак»: таблица переходов РПЛ

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 играх.

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ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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