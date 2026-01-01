Экс-тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску проходит химиотерапию

Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску проходит курс химиотерапии.

«Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьезно. Он проходит химиотерапию», — цитирует президента Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску портал Prosport.ro.

Петреску — 58 лет. За тренерскую карьеру специалист возглавлял московское «Динамо» с 2012 по 2014 год и «Кубань» с 2010 по 2012-й и в 2016 году. Вместе с краснодарским клубом он становился победителем Первой лиги в 2010-м.

Последним местом работы Петреску был «Клуж», который он возглавлял в сезоне-2024/25.