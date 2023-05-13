Гришин: «Вылет «Торпедо» в первую лигу — абсолютно заслуженный»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Торпедо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было, потому что команда в абсолютно разобранном состоянии, — цитирует Metaratings.ru Гришина. — Сейчас никто не может проиграть такому «Торпедо». Вылет в первую лигу — абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол. Матч против «Спартака»? Тут фаворитов нет, это дерби. «Спартак» играет на своем поле, но это лишь маленький бонус. ЦСКА же сейчас смотрится по игре намного солиднее «Спартака» — и нас ждет игра за шесть очков, ведь победа гарантирует ЦСКА медали».

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 4 очка. В 28-м туре команды сыграют друг против друга.

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.