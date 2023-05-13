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13 мая, 23:22

Гришин: «Вылет «Торпедо» в первую лигу — абсолютно заслуженный»

Мария Гусева
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Тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Торпедо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«ЦСКА победил в одну калитку, шансов у «Торпедо» не было, потому что команда в абсолютно разобранном состоянии, — цитирует Metaratings.ru Гришина. — Сейчас никто не может проиграть такому «Торпедо». Вылет в первую лигу — абсолютно заслуженный, команда не укомплектована и играет не пойми в какой футбол. Матч против «Спартака»? Тут фаворитов нет, это дерби. «Спартак» играет на своем поле, но это лишь маленький бонус. ЦСКА же сейчас смотрится по игре намного солиднее «Спартака» — и нас ждет игра за шесть очков, ведь победа гарантирует ЦСКА медали».

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 4 очка. В 28-м туре команды сыграют друг против друга.

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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