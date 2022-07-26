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Матео Кассьерра: «У меня была возможность приостановить контракт, но я выбрал «Зенит». Здесь есть шанс расти»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Матео Кассьерра заявил, что мог воспользоваться решением ФИФА и приостановить действие контракта с «Зенитом».

— Сейчас иностранцам разрешено приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Многие этим пользуются, но ты остался в России. Как ты относишься к тому, что легионеры могут просто уйти? Не осуждаешь их?

— Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Уверен: здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на решение футболистов. Но я счастлив в «Зените», моя семья счастлива в Санкт-Петербурге.

25-летний колумбийский футболист перешел в «Зенит» из «Сочи» 1 июля 2022 года.

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Матео Кассьерра
ФК Зенит
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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П
Батраз Гурциев

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