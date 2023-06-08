Гаджиев — о сезоне «Динамо»: «Обидно в год столетия показать такой результат»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев оценил выступление «Динамо» в этом сезоне.

«Команда — это живой организм. Казалось, что с приходом Йокановича дела «Динамо» пошли на лад. Но в итоге все ушло в пике. Обидно в год столетия показать такой результат. Тот же «Ростов» тоже смазал концовку сезона, но возможности у южан и бело-голубых разные. Подопечные Валерия Карпина смогли прыгнуть выше головы», — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева.

«Динамо» набрало 45 очков в 30 матчах и заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.