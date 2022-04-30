Шварц: «Заслуженно проиграли»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3) подвел итоги встречи.

— На протяжении 25 минут мы доминировали, контролировали ход игры, забили гол, могли забить второй, но после 25 минуты были пассивны. Заслуженно проиграли, — отметил Шварц.

— Почему такой академичный футбол даже тогда, когда Динамо проигрывает? Не легче в такой ситуации просто бить по воротам?

— Стоит отметить, что порой двух голов иногда достаточно, чтобы победить. В какой-то момент, возможно, нам показалось, что все легко дается. Оборона — это то, что должно ставиться во главу угла. Сегодня мы плохо оборонялись, по итогу это и привело к поражению.

— Какая разница между «Динамо» весенним и осенним?

— Немного начну с другого, скажу, что сегодня мы достаточно хорошо играли. И в матче с ЦСКА тоже неплохо сыграли. Не могу сказать, что видна большая разница между Динамо осенним и осенним. Мы должны были действовать более агрессивно на протяжении всего матча, так, как это было в первые 25 минут.