Metaratings: Угальде успешно прошел медобследование в «Спартаке»

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде успешно прошел медицинское обследование в «Спартаке», утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, в ближайшее время форвард подпишет контракт с красно-белыми.

28 января в агентстве 21-летнего костариканца сообщили «СЭ», что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».

Угальде выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач., что он прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак».