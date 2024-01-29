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Сегодня, 19:52

Кечинов высказался возможном подписании «Спартаком» Угальде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Кечинов высказался о трансферной кампании «Спартака» и возможном подписании нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

«Пока сложно судить об этом футболисте, но если его приобретают за такие огромные деньги, он должен очень много забивать и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но у меня в этом большие сомнения. Пока это «кот в мешке». «Спартак» берет человека, про которого мы вообще ничего не знаем, только то, что он где-то что-то забил. Его берут за такие деньги, чтобы он играл, это понятно. Но заиграет ли — большой вопрос», — приводит слова кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Сообщается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года, а заработная плата футболиста будет составлять около двух миллионов евро.

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005545015_kechinov_esli_ugalde_vozmut_za_takie_ogromnyie_dengi_on_doljen_ochen_mnogo_zabivat
Валерий Кечинов
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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