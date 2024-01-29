Кечинов высказался возможном подписании «Спартаком» Угальде

Футбольный эксперт Валерий Кечинов высказался о трансферной кампании «Спартака» и возможном подписании нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

«Пока сложно судить об этом футболисте, но если его приобретают за такие огромные деньги, он должен очень много забивать и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но у меня в этом большие сомнения. Пока это «кот в мешке». «Спартак» берет человека, про которого мы вообще ничего не знаем, только то, что он где-то что-то забил. Его берут за такие деньги, чтобы он играл, это понятно. Но заиграет ли — большой вопрос», — приводит слова кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Сообщается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года, а заработная плата футболиста будет составлять около двух миллионов евро.

Ранее нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил «СЭ», что Угальде получил от «Твенте» разрешение на прохождение медосмотра и подписание контракта. По его словам, сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.