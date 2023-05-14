Защитник «Ахмата» Нижич выбыл до конца сезона

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич пропустит остаток сезона-2022/23 из-за травмы коленного сустава, сообщает пресс-служба команды.

Игрок получил травму в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Футболист отправился на родину, где пройдет курс лечения и реабилитации. Желаем Зорану скорейшего выздоровления!» — написано в заявлении команды.

В текущем сезоне 33-летний хорват сыграл 11 матчей за «Ахмат» и не отметился результативными действиями.