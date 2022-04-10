Самедов одним словом отреагировал на победу «Спартака» над тульским «Арсеналом» в РПЛ

Самедов рад победе «Спартака» над тульским «Арсеналом» в чемпионате России

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отлично! Рад победе. Молодцы», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).