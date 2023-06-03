Кейта Бальде: «Хороший ли результат бронза? А какое место было у «Спартака» год назад?»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением об результате команды в этом сезоне РПЛ.

«Хороший ли результат третье место? А какое «Спартак» занял год назад? Десятое... Ну вот. Сможем ли мы в следующем году стать первыми? Будем бороться, будем стремиться к этому», — сказал Бальде.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место с 54 очками.