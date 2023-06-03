Бабаев: «По выкупу Мойзеса у нас опция до 15 июня открыта. Активно общаемся с «Интернасьоналем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил трансферы команды в сезоне-2022/23.

— По выкупу Мойзеса у нас опция до 15 июня открыта. Сейчас мы активно общаемся с «Интернасьоналем» все тем же. С историей со ставками мы пытаемся разобраться. По ясности нет ни у бразильского клуба, ни у агента, ни даже, судя по всему, у бразильской федерации футбола, с который мы тоже контактировали. Конечно, нас это немного смущает, поскольку это достаточно серьезные обстоятельства. Хочется быть уверенными, что нет никаких рисков.

Трансферы в этом сезоне хорошие. Мы видим, как здорово вписались в команду Мойзес, Роша. Мы добавили в надежности, добавили, что называется, хребта. Хотелось, чтобы Агапов почаще выходил. У него, думаю, все впереди. Трансферы оцениваю удовлетворительно, — сказал Бабаев.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал медали впервые с 2018 года.