Фролов — об идее сыграть нападающим «Крыльев»: «Мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопрос «СЭ» о том, хотел бы ли он сыграть в роли нападающего в официальном матче.

— Перед матчем звезд Кубка России вы сказали, что хотите сыграть в нападении. Хотели бы на один матч стать форвардом «Крыльев»?

— В настоящем матче мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки. В каких-то выхожу. Но хотелось бы почаще.

— Чем вы теперь занимаетесь на скамейке запасных? Раньше выбирали кроссовки.

— Чай пью.

— Верите, что сможете добраться с «Крыльями» до первого места РПЛ?

— Верить-то я верю.

— А на деле?

— Посмотрим. Поле зеленое, мяч круглый.

На счету 35-летнего Фролова в этом сезоне 2 игры в FONBET Кубке России.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).