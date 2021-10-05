Нападающий «Рейнджерс» Сакала рассказал о своих проблемах в «Спартаке»

Форвард «Рейнджерс» Фэшн Сакала рассказал о своих проблемах в период выступлений за «Спартак».

«Самой большой сложностью была погода, — цитирует футболиста Inside Football. — Кроме того, у меня были сложности со стилем игры. За свою карьеру я никогда не был в академиях или чем-то подобном, чтобы отработать некоторые вещи. Поэтому я немного отстал. Но когда я прибыл туда, то начал тренироваться индивидуально.

Я каждый день тренировался индивидуально. Я видел, что прогрессирую. Я продолжал прибавлять. Видел это и в своих матчах. Сложнее всего было с погодой, но выбор у меня не было. Мне нужно было продолжать бороться и верить в свою миссию".

24-летний замбиец за первую команду «Спартака» не играл. Он провел 35 матчей за «Спартак-2» и забил 10 мячей.