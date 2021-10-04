«Спартак» пошутил над «Барселоной» из-за сбоя в работе соцсетей

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала массовый сбой в Интернете.

«Даже «Барселона» не настолько упала, как все эти соцсети», — говорится в сообщении англоязычного Twitter клуба.

Even Barcelona is not that down right now as all these social networks ? — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021

4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.

«Барселона» занимает девятое место в чемпионате Испании, имея в активе 12 очков. Также «Барса» идет последней в своей группе Лиги чемпионов после поражений от «Баварии» и «Бенфики» с одинаковым счетом 0:3.