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«Спартак» пошутил над «Барселоной» из-за сбоя в работе соцсетей

23:39
20 сентября. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Гранада» — 1:1. Фото ФК «Барселона»
20 сентября. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Гранада» — 1:1. Фото ФК «Барселона»
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Пресс-служба «Спартака» прокомментировала массовый сбой в Интернете.

«Даже «Барселона» не настолько упала, как все эти соцсети», — говорится в сообщении англоязычного Twitter клуба.

4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.

«Барселона» занимает девятое место в чемпионате Испании, имея в активе 12 очков. Также «Барса» идет последней в своей группе Лиги чемпионов после поражений от «Баварии» и «Бенфики» с одинаковым счетом 0:3.

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Евгений Петров все материалы автора

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