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Сулейманов: «В первом тайме ЦСКА сильно «давил», а после перерыва «Нижний» переломил ход встречи»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Сулейманов прокомментировал свой дубль в ворота ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов прокомментировал свой дубль в ворота ЦСКА (2:2) в матче третьего тура РПЛ.

«Конечно же, было непросто выходить на замену во втором тайме при счете 0:2, но Михаил Галактионов подбодрил меня. Эмоции непередаваемые. Я давно не забивал голы за свой клуб. И вот это случилось, тем более в матче с ЦСКА. После красной карточки в игре с «Локомотивом» я вернулся на поле и забил два гола. Можно сказать, что реабилитировался перед своими болельщиками», — приводит слова Сулейманова пресс-служба «Нижнего».

Также 22-летний игрок заявил, что во втором тайме команда переломила ход игры и стала играть первым номером.

«Считаю, что счет по игре. В первом тайме армейцы сильно «давили» и заставили нас ошибаться, а после перерыва мы переломили ход встречи и сами стали играть первым номером. Конечно же, забитые голы придают уверенности. Буду стараться помогать команде и в дальнейшем. А победы к нам обязательно придут», — отметил Сулейманов.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками в 3 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://vk.com/wall-96863727_303851
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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