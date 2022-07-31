Сулейманов: «В первом тайме ЦСКА сильно «давил», а после перерыва «Нижний» переломил ход встречи»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов прокомментировал свой дубль в ворота ЦСКА (2:2) в матче третьего тура РПЛ.

«Конечно же, было непросто выходить на замену во втором тайме при счете 0:2, но Михаил Галактионов подбодрил меня. Эмоции непередаваемые. Я давно не забивал голы за свой клуб. И вот это случилось, тем более в матче с ЦСКА. После красной карточки в игре с «Локомотивом» я вернулся на поле и забил два гола. Можно сказать, что реабилитировался перед своими болельщиками», — приводит слова Сулейманова пресс-служба «Нижнего».

Также 22-летний игрок заявил, что во втором тайме команда переломила ход игры и стала играть первым номером.

«Считаю, что счет по игре. В первом тайме армейцы сильно «давили» и заставили нас ошибаться, а после перерыва мы переломили ход встречи и сами стали играть первым номером. Конечно же, забитые голы придают уверенности. Буду стараться помогать команде и в дальнейшем. А победы к нам обязательно придут», — отметил Сулейманов.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками в 3 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).