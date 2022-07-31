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Сегодня, 21:15

Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном московской команды.

— Никита Павлович Симонян во время открытия памятника сказал, что в «Спартаке» нет вожака, как Игорь Нетто.
— У нас нас есть капитан, даже не один, а четыре-пять, который долгое время в клубе. Тогда были другие времена были. Каждый запоминает тех, кто им ближе. Можно вспомнить много легенд, но в данным момент капитан «Спартака» — это Георгий Джикия.

— В «Спартаке» четыре-пять капитанов. Джикия, Промес, кто еще?
— Рома Зобнин, Саша Селихов. Те, кто долгое время находятся в команде.

— Ты готов стать капитаном?

— Слишком рано, особенно с моей историей.

Памятник Игорю Нетто установлен у трибуны C домашнего стадиона спартаковцев, «Открытие Банк Арены». Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960).

Александр Селихов
Георгий Джикия
Никита Чернов
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Нетто
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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