Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном московской команды.

— Никита Павлович Симонян во время открытия памятника сказал, что в «Спартаке» нет вожака, как Игорь Нетто.

— У нас нас есть капитан, даже не один, а четыре-пять, который долгое время в клубе. Тогда были другие времена были. Каждый запоминает тех, кто им ближе. Можно вспомнить много легенд, но в данным момент капитан «Спартака» — это Георгий Джикия.

— В «Спартаке» четыре-пять капитанов. Джикия, Промес, кто еще?

— Рома Зобнин, Саша Селихов. Те, кто долгое время находятся в команде.

— Ты готов стать капитаном?

— Слишком рано, особенно с моей историей.

Памятник Игорю Нетто установлен у трибуны C домашнего стадиона спартаковцев, «Открытие Банк Арены». Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960).