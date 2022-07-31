«Ростов» — «Химки»: гол Комличенко засчитан правильно. Так решили прошлой весной

На 40-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов правильно не квалифицировал действия Николая Комличенко как нарушение правил и засчитал его гол.

Похожий ситуация была в матче 24-го тура прошлого чемпионата «Спартак» — «Арсенал» (3:0), который также судил Безбородов. Тогда после вмешательства видеоассистента Анатолия Жабченко этот рефери определил, что туляк Урош Радакович нарушил правила в борьбе с Самюэлем Жиго.

Судейские начальники Безбородова поддержали. Но уже с 25-го тура был повышен уровень допустимого контакта при единоборствах с использованием рук в штрафной площади. Голы, подобные тому, что забил «Арсенал», в дальнейшем предложили засчитывать.

Вот такой парадокс. Но сегодня Безбородов должен был следовать таким рекомендациям и, получается, выполнил их. Честно говоря, и без них нельзя сказать, что Комличенко толкнул соперника. Гол засчитан правильно.