Махачкалинское «Динамо» подпишет защитника КАМАЗа Пальцева

Махачкалинское «Динамо» с большой долей вероятности подпишет 22-летнего универсала КАМАЗа Валентина Пальцева, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, стороны договорились о трансфере игрока, осталось все оформить документально.

Пальцев может сыграть в защите как справа, так и в тройке центральных. В минувшем сезоне он провел 31 матч в Мелбет-Первой лиге и отметился двумя голами.

Махачкалинское «Динамо» по итогам сезона-2023/24 вышло в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ-1.