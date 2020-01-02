Нападающий «Лилля» Осимен заявил, что его хотел приобрести «Спартак»

Форвард «Лилля» Виктор Осимен рассказал о клубах, которые в прошлом проявляли к нему интерес. По его словам, среди них был и «Спартак».

— После турнира (чемпионата мира U17 в 2015 году — Прим. «СЭ») я связался со своей семьей, в большей степени со своим старшим братом. Мой агент назвал список команд, которые мной интересовались, — цитирует нигерийца Complete Sports. — Среди них были большие европейские клубы, такие как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт» и многие другие. Также там были «Вольфсбург» и московский «Спартак». Мы рассмотрели варианты, чтобы я сразу смог регулярно играть, когда мне исполнится 18 лет. Меня очень хотел подписать «Арсенал», я общался с Арсеном Венгером, который сказал мне об этом, но мне не обещали первую команду. Я поговорил с братом, и он посоветовал мне выбрать «Вольфсбург», потому что их тренер хотел меня cильнее, чем остальные. Я согласился перейти туда. «Вольфсбург» был идеальным вариантом, но в жизни не всегда бывает так, как ты себе представляешь. У меня не получилось, и мне было грустно, потому что мне было что доказывать, но мне пришлось принять это.