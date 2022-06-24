Сарвели попрощался с «Крыльями Советов»
Нападающий Владислав Сарвели, который сегодня, 24 июня перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» попрощался с самарским клубом.
«Я безумно благодарен всем за время, которое я провел в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Крыльев», всему персоналу клуба. На стадионе в Самаре прекрасная атмосфера — вместе с командой мы всегда чувствовали мощную поддержку болельщиков. За 2 сезона в моей памяти останется множество приятных моментов. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора все будет хорошо», — цитирует форварда пресс-служба клуба.
За два сезона в составе самарского клуба Сарвели провел 61 матчей и забил 16 голов.
Прошлый сезон был для Сарвели дебютным в Тинькофф РПЛ. В 30 матчах за самарцев форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -