Сарвели попрощался с «Крыльями Советов»

Нападающий Владислав Сарвели, который сегодня, 24 июня перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» попрощался с самарским клубом.

«Я безумно благодарен всем за время, которое я провел в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Крыльев», всему персоналу клуба. На стадионе в Самаре прекрасная атмосфера — вместе с командой мы всегда чувствовали мощную поддержку болельщиков. За 2 сезона в моей памяти останется множество приятных моментов. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора все будет хорошо», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

За два сезона в составе самарского клуба Сарвели провел 61 матчей и забил 16 голов.

Прошлый сезон был для Сарвели дебютным в Тинькофф РПЛ. В 30 матчах за самарцев форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.