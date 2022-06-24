Экс-полузащитник ЦСКА Дуду обратился к болельщикам: «Я скучаю по всем армейцам»
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе поблагодарил армейцев за подарок в виде футболки с количеством игр и выигранных трофеев за клуб.
«Я так счастлив получить подарок от моих российских друзей — эту памятную футболку ЦСКА Москва. Моя история в ЦСКА насчитывает 107 матчей и 6 трофеев. Я скучаю по всем армейцам: болельщикам, игрокам, руководству, сотрудникам. Спасибо большое! Удачи в следующем сезоне. Я надеюсь приехать в Россию и посетить новый стадион ЦСКА», — цитирует Дуду Telegram-канал ЦСКА.
Также хавбек обратился к болельщикам армейцев на русском языке.
«Спасибо большое! Давай, арми!» — сказал он.
В составе армейцев хавбек дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год, сыграв за московский клуб 107 матчей и забив 10 голов.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -