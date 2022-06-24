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Экс-полузащитник ЦСКА Дуду обратился к болельщикам: «Я скучаю по всем армейцам»

Бывший хавбек ЦСКА Дуду обратился к болельщикам армейцев
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе поблагодарил армейцев за подарок в виде футболки с количеством игр и выигранных трофеев за клуб.

«Я так счастлив получить подарок от моих российских друзей — эту памятную футболку ЦСКА Москва. Моя история в ЦСКА насчитывает 107 матчей и 6 трофеев. Я скучаю по всем армейцам: болельщикам, игрокам, руководству, сотрудникам. Спасибо большое! Удачи в следующем сезоне. Я надеюсь приехать в Россию и посетить новый стадион ЦСКА», — цитирует Дуду Telegram-канал ЦСКА.

Также хавбек обратился к болельщикам армейцев на русском языке.

«Спасибо большое! Давай, арми!» — сказал он.

В составе армейцев хавбек дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год, сыграв за московский клуб 107 матчей и забив 10 голов.

Дуду Сеаренсе
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ФК ЦСКА (Москва)
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