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Глушенков попрощался с фанатами «Крыльев Советов»: «Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков попрощался с болельщиками команды.

Ранее сообщалось, что Глушенков и другой футболист самарской команды Сергей Пиняев продолжат карьеру в «Локомотиве».

«Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведенное время вместе, у нас были как и досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше, я вас люблю, вы лучшие», — написал Глушенков на своей странице в соцсети.

23-летний Глушенков выступал за «Крылья Советов» с февраля по июль 2020 года на правах аренды из «Спартака». В августе 2021 года самарский клуб вновь арендовал футболиста у красно-белых, а в июле 2022 года выкупил его у московской команды. В сезоне-2022/23 форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов» во всех турнирах.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
10
7
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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