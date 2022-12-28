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Сегодня, 10:42

Жиго рассказал, что у России в Европе имидж «страны из прошлого»

Виктория Кравченко
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Самуэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал о том, какой имидж у России в Европе.

29-летний французский футболист был искренне рад оказаться в Москве, несмотря на негативные комментарии за рубежом о РФ.

«Если честно, у России в Европе имидж «страны из прошлого». Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но все оказалось совсем не так. Внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», — заявил Жиго в фильме «Гладиатор «Спартака».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года, провел 110 матчей и забил 10 мячей.

В январе 2022 года клуб объявил о переходе футболиста в «Марсель», но защитник продолжил выступать за красно-белых на правах аренды до конца сезона.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7-j19EzqcoA
Самюэль Жиго
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