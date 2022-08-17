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17 августа, 19:38

Нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Хоффенхайм»

Руслан Минаев
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть клуб. Форвард хочет вернуться в Германию.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм». Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно. Это довольно привлекательно для здешних клубов — посмотрите, как «Шальке» заполучил Крала в этом сезоне», — сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 2 матчах за «Краснодар» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-mozhet-pokinut-krasnodar/
Джон Кордоба
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ФК Краснодар
ФК Хоффенхайм
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 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
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