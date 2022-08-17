Нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Хоффенхайм»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть клуб. Форвард хочет вернуться в Германию.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм». Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно. Это довольно привлекательно для здешних клубов — посмотрите, как «Шальке» заполучил Крала в этом сезоне», — сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 2 матчах за «Краснодар» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.