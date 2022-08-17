«Динамо» договорилось о переходе Майсторовича из «Войводины»

«Динамо» объявило о подписании защитника Милана Майсторовича.

Как сообщает пресс-служба клуба, бело-голубые достигли договоренности с сербским клубом «Войводина» о переходе центрального защитника. Первую половину этого сезона 17-летний игрок проведет в Сербии и присоединится к «Динамо» в феврале 2023 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что Майсторович сможет выступать за московский клуб с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку международные трансферы футболистов до 18 лет запрещены.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.