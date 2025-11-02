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Судейство

Кордоба — о судьях в РПЛ: «Пусть останавливают меня другим способом»

Дарик Агаларов
корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча со «Спартаком» (2:1) в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о судействе в чемпионате.

32-летний футболист отметился голом и результативной передачей в игре с красно-белыми, а на 88-й минуте получил красную карточку.

— Что происходит с судейством?

— Что вы хотите, чтобы я сказал?

— Правду.

— У меня даже это вызывает смех. Пусть останавливают меня другим способом.

— Вы говорили, что готовы покинуть лигу, если такое судейство продолжится.

— Я просто скажу, что горд своей командой, игроками. Мы превосходили «Спартак» по ходу всего матча.

— У вас есть условная дисквалификация. Не боитесь, что вас остановят таким способом?

— Почему наказание должно активироваться? Там не было ничего агрессивного и не было намерения. Я считаю, что первой желтой не было. Держу ли я в голове мысль об условной дисквалификации? Нет, ничего не держу в голове.

После матча главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что главный судья Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков».

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Джон Кордоба
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 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
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 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
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22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
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24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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