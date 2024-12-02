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Садыгов: «Думаю, «Химкам» где-то повезло в игре с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов считает, что команде повезло в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Игра прошла 1 декабря на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-черных.

«Положительно оцениваю прошедший матч, выиграли, набрали три очка. Хотя, могло быть все хуже. Думаю, что где-то «Химкам» повезло в игре с «Локомотивом». У железнодорожников такая команда, которая обычно может рассчитывать на большее, чем этот результат. «Локомотив» — самый удобный соперник для «Химок» в этом сезоне? Я бы не сказал. Посмотрите, как мы в Кубке России с ними сыграли. Просто так сложилось удачно в чемпионате для нас, вот и все», — цитирует Садыгова «РБ Спорт».

«Химки» набрали 16 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Илья Садыгов
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«Зенит» сохранил лидерство, «Спартак» вошел в тройку: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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