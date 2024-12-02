«Ахмат» — «Динамо»: видео голов матче 17-го тура РПЛ

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Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» в матче 17-го тура РПЛ — 1:1.

22-я минута. Самородов — 1:0

90+6-я минута. Лещук — 1:1