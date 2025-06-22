Агент Сутормина сообщил о переговорах с рядом клубов

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Алексея Сутормина, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Леша вот-вот станет свободным агентом. Мы ведем конкретные переговоры с рядом клубов. Интерес из Европы? Определенный интерес есть. Мы это прорабатываем», — сказал Клюев «СЭ».

3 июня футболист покинул «Зенит», так как истек срок его контракта.

В сезоне-2024/25 игрок выступал за «Ростов» на правах аренды. Он принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.