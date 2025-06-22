Футбол
22 июня, 20:10

Агент Сутормина сообщил о переговорах с рядом клубов

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Алексея Сутормина, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Леша вот-вот станет свободным агентом. Мы ведем конкретные переговоры с рядом клубов. Интерес из Европы? Определенный интерес есть. Мы это прорабатываем», — сказал Клюев «СЭ».

3 июня футболист покинул «Зенит», так как истек срок его контракта.

В сезоне-2024/25 игрок выступал за «Ростов» на правах аренды. Он принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Ростов
  • RSMsouth

    Куда- придет Сутор - там будет тревожно за его привозы , странные решения в центре , подкаты в кость . В общем - берегите себя , адекватные товарищи

    24.06.2025

  • Чернобог

    В зенит его брали задорма!! именно по этому и брали, что халява!

    22.06.2025

  • zg

    И шикарную красную в матче с нами!)

    22.06.2025

  • zg

    Как умиляет вот это агентское-"определенный интерес в еуропе есть"!:laughing:

    22.06.2025

  • Fanatico

    спасибо за привозы в Ростове, спасибо за пенальти в финале кубка очень "ценный" экземпляр, и волосы всегда под лаком

    22.06.2025

  • missmarpl

    Да вот хз. Для низа лиги - может быть. Но а Ростове, например, в основу не проходил. А когда по стечению обстоятельств попадал - не феерил. Удивительно вообще, за что его в Зенит брали?

    22.06.2025

  • Андрей

    Хороший футболист,трудяга

    22.06.2025

  • Sergey Sparker

    Все клубы от Челси до Барселоны пытаются оторвать у конкурентов Сутормина! Главное тут не продешевить. Смотри Клюев, за базар ответишь.

    22.06.2025

    Все новости