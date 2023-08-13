Смолов — о футболе в детстве: «Когда мы обыгрывали мужиков старше нас на 5 и 10 лет, было круто!»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов на турнире по уличному футболу «Скорость решает» поделился футбольными воспоминаниями из детства.

— Были ли подобные турниры в вашем детстве?

— В совсем детстве в Саратове был турнир от Nike. Но мы туда не смогли заявиться, потому что наш состав был уже полупрофессиональный. А мы очень хотели. Для молодежи такие турниры — большое подспорье. Привлечение внимания к футболу. Я всегда за. РПЛ, МИР, СБП — все молодцы.

— Есть ли какая-то интересная история из детства, связанная с футболом?

— В центральном парке была прорезиненная площадка. По субботам там собиралось большое количество людей, взрослые, студенты. И мы приходили со своей командой. Играли там на вылет. Там было очень сложно. 12-13-летним ребятам, хоть и из футбольной школы, сложно противостоять взрослым. Когда мы обыгрывали мужиков, было круто! Они были нас старше и на пять, и на десять лет. Эти турниры мы всегда ждали. Причем это было не что-то официальное. Все договаривались между собой.

Турнир «Скорость решает» организован при поддержке РПЛ, СБП, Плюс Дача, Demix.