Мусаев — о голе в матче с «Оренбургом»: «Мою часть сезона это не спасет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями от гола в ворота «Оренбурга» в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Мусаев отличился на 84-й минуте матча и прервал безголевую серию в РПЛ. Для него этот мяч стал первым в чемпионате с августа.

— Какие эмоции от гола?

— Мою часть сезона это не спасет, но с каждым следующим матчем буду прибавлять.

— Тяжело переживал, что не мог забить за ЦСКА?

— Переводит давление от себя. Забил на три-четыре ожидаемых гола меньше. Нужно продолжать работать.

— Три-четыре гола — это твое мнение или продвинутая статистика?

— Я смотрю свою статистику в Рустат. Знаю, что по ожидаемым мячам и реальным есть разница.

— Это тренерский штаб дает такие цифры?

— Нет, у меня есть своя годовая подписка на Рустат.

— Для чего это тебе?

— Мне это необходимо, чтобы прибавлять во многих компонентах игры.