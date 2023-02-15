Чалов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Венеции»

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию о том, что им интересуется итальянская «Венеция».

— Что слышал про интерес «Венеции»?

— Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» — бывает, вкидывают кто-то из СМИ, — приводит Sport24 слова Чалова.

— А что-то конкретное было?

— Конкретно — это я мог в «Базеле» остаться.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 21 матч, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.