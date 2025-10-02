RT: пострадавший во время драки со Смоловым получил двойной перелом челюсти

Мужчина, с которым подрался бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов, получил двойной перелом челюсти, сообщает RT.

По информации источника, травму подтвердили в больнице, куда пострадавшего доставили после инцидента.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской улице в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.