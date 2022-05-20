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Адвокат Павла Мамаева рассказала подробности дела об алиментах футболиста

Читать «СЭ» в
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Адвокат полузащитника «Химок» Павла Мамаева Евгения Векина в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась деталями суда в деле об алиментах футболиста.

«В материалы дела мной были представлены доказательства, подтверждающие наличие супруги доверителя Надежды Мамаевой, а также доказательство ее нетрудоспособности в настоящий момент по причине того, что она находится на большом сроке беременности. Размер содержания беременной супруги по закону исчисляется в равной степени с размером содержания других иждивенцев, в том числе и несовершеннолетних. А здесь получается, что ее права не учитываются, нарушаются законные интересы.

Факт того, что суд приобщил к материалам дела эти доказательства, но не дал им оценку при вынесении решения, является одним из оснований для отмены этого решения. Именно поэтому мной уже была подана апелляционная жалоба, и мы будем ждать ее рассмотрения. Надеемся на справедливое определение суда апелляционной инстанции. Также надеемся на то, что интересы всех нетрудоспособных членов семьи моего доверителя в нем будут учтены в равной степени, и исход дела будет больше похож на законный, чем сейчас", — сказала адвокат Евгения Векина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В апреле 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Суд установил, что игрок должен платить 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

Павел Мамаев
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