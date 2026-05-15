Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев — хороший тренер. Разумеется, большие клубы хотят с ним работать»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

«Он хороший тренер. У него также отличный тренерский штаб, и они прекрасно работают. Заслуживает ли Талалаев повышения в клуб побольше? Думаю, вам лучше спросить это у него. Но я считаю, что он отличный тренер. Разумеется, большие клубы хотят с ним работать», — сказал Оффор «СЭ».

Ранее 53-летний специалист получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2024/25 команда вышла в РПЛ, а в этом идет на шестом месте в таблице чемпионата России после 29 туров.

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