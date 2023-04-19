Нападающий «Ахмата» Конате назвал отличия Ташуева от Талалаева

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что изменилось в команде с приходом нового главного тренера Сергея Ташуева.

«У него совсем другой подход и характер по сравнению с Талой. Тот ставил нам более агрессивный футбол: носиться за каждым мячом, не упускать ни одного единоборства. Всегда надо было выносить вперед — забросить мяч за спину защитникам и стремиться забить как можно скорее. Сейчас у нас больше акцента на контроле — Ташуев обращает внимание на то, что это позволит нам создавать больше моментов. Проводим с мячом больше времени на тренировках», — приводит Sport24 слова Конате.

Конате играет за «Ахмат» с 2021 года. До это он выступал в чемпионате России за «Химки», «Тамбов» и «Урал».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. На данный момент грозненский клуб под его руководством идет на 7-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.